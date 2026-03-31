Banco do Brasil e ABDE realizam fórum sobre fundos e desenvolvimento

247 - O Banco do Brasil sediará, nos dias 1º e 2 de abril, a 11ª edição do Fórum do Desenvolvimento, encontro que vai discutir o papel dos fundos públicos e dos instrumentos de fomento no financiamento do crescimento econômico brasileiro. As informações foram divulgadas pela própria instituição e pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), organizadora do evento.

Promovido em parceria com a ABDE, representante do Sistema Nacional de Fomento (SNF), o evento conta com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e patrocínio da Cooperação Alemã (GIZ). Com o tema “Da Arquitetura Financeira Internacional aos Fundos Públicos Nacionais: Caminhos para o Desenvolvimento”, o fórum pretende reunir diferentes visões sobre o uso estratégico de recursos públicos para impulsionar investimentos no país.

A programação ocorrerá na Arena do Banco do Brasil, em Brasília, e reunirá autoridades, economistas, especialistas e representantes dos setores público e privado. As inscrições para participação on-line seguem abertas por meio do site oficial do evento.

Durante os dois dias, os debates vão abordar estratégias para ampliar a eficiência dos instrumentos de financiamento em áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura, inovação e sustentabilidade. Também estarão em pauta temas como sustentabilidade fiscal, reforma tributária, orçamento público, financiamento da transição climática e o papel dos fundos garantidores na ampliação do acesso ao crédito.

O evento ocorre em um contexto global de transformações aceleradas, marcado por mudanças tecnológicas, desafios climáticos e novas dinâmicas geopolíticas, fatores que exigem adaptação das políticas de financiamento e desenvolvimento.

Entre os participantes confirmados estão a presidenta da ABDE e diretora do BNDES, Maria Fernanda Coelho; o diretor da GIZ Brasil, Jochen Quinten; o vice-presidente de Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron; a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Annette Kilmer; e o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias.

A agenda inclui painéis que tratarão desde os desafios do desenvolvimento global em um cenário de maior incerteza até mecanismos de financiamento climático e a inserção do Brasil no comércio internacional. Também será discutido o papel do Sistema Nacional de Fomento no apoio à produção nacional e na estruturação de projetos estratégicos.

O SNF, representado pela ABDE, reúne 35 instituições financeiras de desenvolvimento, entre bancos públicos federais e estaduais, bancos cooperativos e agências de fomento, além da Finep e do Sebrae. Juntas, essas entidades estão presentes em todas as regiões do país e respondem por cerca de 70% do crédito destinado a investimentos, desempenhando papel central no financiamento de projetos estruturantes e no desenvolvimento sustentável.

Programação

Quarta-feira, 1º de abril

9h – Abertura

10h – Lançamento do Centro de Qualidade do Crédito e do Selo Gestão de Fundos

10h30 – Painel: Os desafios do desenvolvimento global em um mundo com maior incerteza e novos eixos de desenvolvimento – perspectivas global e nacional

12h30 – Intervalo para almoço

14h – Painel: Fundos de Políticas Públicas e Orçamento Público

15h30 – Coffee break

16h – Painel: Instrumentos de Financiamento Climático: o custo da inação

17h30 – Encerramento

Quinta-feira, 2 de abril

9h – Abertura

9h20 – Painel: Fundos Garantidores – Instrumentos para Expansão do Crédito e Redução de Riscos

10h30 – Painel: Integração do Brasil ao Comércio Internacional e importância do SNF no financiamento à produção de bens nacionais

12h – Encerramento

Serviço

Fórum do Desenvolvimento ABDE 2026

Tema: Da Arquitetura Financeira Internacional aos Fundos Públicos Nacionais: Caminhos para o Desenvolvimento

Data: 1º de abril, das 8h30 às 18h, e 2 de abril, das 8h30 às 12h

Local: Arena do Banco do Brasil – Asa Norte, Brasília (DF)

Inscrições: forumdodesenvolvimento.com.br