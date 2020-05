Band demite âncora de jornal em Brasília e avalia cortar programação local

247 - Na véspera do Dia do Trabalhador, a Band em Brasília demitiu sete profissionais sem nenhum tipo de aviso prévio. Dentre os demitidos, está a apresentadora Juliana Curi, que ancorava o principal noticiário do canal.

Segundo o jornalista Leo Dias, do UOL, a titular do "Band Cidade 2ª edição" não foi a única conhecida dos telespectadores a ser demitida: Marta Ferreira, que acumulava a chefia de reportagem com a apresentação de um quadro cultural no telejornal, também foi dispensada.

O "chão de fábrica" também foi afetado com as demissões. Boa parte do time responsável pelas transmissões ao vivo dos programas locais foi desligada e a equipe dos telejornais foi orientada a utilizar vídeos enviados por WhatsApp para preencher espaços vagos nas edições.

