Barroso dá 5 dias para governo Bolsonaro explicar situação dos Yanomamis

Metrópoles - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para que o governo federal preste informações sobre a grave situação vivida pelo povo Yanomami, na Amazônia. A decisão do magistrado ocorreu após ação impetrada pelo líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em 15 de novembro.

A gestão Bolsonaro deve enviar ao STF informações acerca da situação nutricional, acesso à água potável, serviços de saúde e medicamentos ao povo indígena.

O senador pediu que o Supremo obrigue o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a tomar medidas de proteção ao povo Yanomami. A ação ocorre após denúncias de negligência da atual gestão no atendimento à comunidade indígena.

