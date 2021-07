Barroso, do STF, libera passaporte de Carlos Wizard

O documento tinha sido apreendido por determinação da CPI da Covid após o empresário não comparecer no seu primeiro depoimento marcado no Senado edit

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar determinando a devolução do passaporte do empresário Carlos Wizard, segundo coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O empresário é lobista da cloroquina, remédio sem eficácia contra a Covid-19 divulgado pelo governo de Jair Bolsonaro, e suspeito de integrar “ministério paralelo” do governo federal para tratar sobre a pandemia do novo coronavírus.

O documento tinha sido apreendido por determinação da CPI da Covid após o empresário não comparecer no seu primeiro depoimento marcado no Senado. Wizard então estava no exterior do Brasil, nos Estados Unidos, e teve o passaporte retido pela Polícia Federal (PF).

Nesta semana, Wizard deu depoimento à CPI, mas exerceu o direito concedido pelo STF de ficar em silêncio durante a sessão.

