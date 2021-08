Barroso pede a Braga Netto indicação de militar para comissão de transparência eleitoral

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro da Defesa, que fez ameaças às eleições eletrônicas, discutiram a indicação de um representante das Forças Armadas para a comissão de transparência no pleito edit

247 - Durante sessão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 17, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teve vazada uma ligação com o ministro da Defesa, general Braga Netto, após esquecer o microfone ligado.

“Boa tarde, general. Como vai o senhor? Tudo bem?”, disse o presidente do TSE a Braga Netto. Ele foi alertado pelo ministro Alexandre de Moraes: “ministro Luís Roberto, o microfone está aberto”.

Após o vazamento, o áudio foi cortado pelos técnicos do STF e Barroso saiu da videoconferência para continuar a ligação com o general.

A assessoria do Supremo informou que Barroso está organizando a montagem da comissão de transparência das eleições - que monitora todo o processo do voto eletrônico desde o primeiro momento - e precisa de uma indicação de nome das Forças Armadas.

“A comissão será integrada por diversos organismos e entidades e terá um representante das Forças Armadas. Por essa razão, o ministro Barroso contatou o Ministro da Defesa, General Braga Neto, solicitando a indicação. O General retornou quando se iniciava a sessão da 1ª Turma do STF e o ministro o atendeu”, diz a nota.

