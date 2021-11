Barroso manda ouvir Onyx sobre portaria proibindo demissões de quem não se vacinar

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou que o ministro Onyx Lorenzoni seja ouvido no prazo de cinco dias sobre a portaria. Ele é o relator da ação que foi apresentada ao Supremo pela Rede contra a decisão do ministro edit

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 4, que o ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho e Emprego) seja ouvido no prazo de cinco dias sobre a portaria proibindo demissões por justa causa de empregados que se recusem a tomar vacina contra a Covid-19.

Barroso é o relator da ação que foi apresentada ao Supremo pela Rede contra a decisão do ministro. Segundo a legenda, a medida do governo Jair Bolsonaro estimula as pautas de grupos antivacinação ao criar entraves contra as políticas de estímulo à imunização.

