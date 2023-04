Base de Lula parte para ofensiva sobre CPI: “quem tem que temer são os golpistas”

A base do governo Lula no Congresso Nacional decidiu apoiar a instalação de uma CPMI para investigar os responsáveis pela invasão golpista de 8 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 — A base do governo Lula no Congresso Nacional decidiu apoiar a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os responsáveis pela invasão golpista de 8 de janeiro, após imagens mostrando a atuação de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) serem vazadas e divulgadas pela CNN Brasil.

O requerimento para criação da comissão é de autoria do deputado bolsonarista André Fernandes e já possui o número necessário de assinaturas.

Anteriormente, a base governista defendia que as investigações fossem realizadas apenas pela Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a mudança de posicionamento ocorreu devido às imagens que mostram a complacência dos agentes do GSI com os invasores e a presença do então chefe do GSI, general Gonçalves Dias, entre os golpistas.

O fato levou à demissão do militar do cargo e seu substituto interino é Ricardo Cappelli, atualmente secretário-executivo do Ministério da Justiça.

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, explicou que a evidência de que o GSI ainda contava com servidores bolsonaristas em 8 de janeiro e que eles foram complacentes com os golpistas motivou a base do governo a apoiar a CPMI após uma reunião com o presidente Lula.

“Dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação, e vamos com força. E, olha, de investigação e comissão de inquérito nós entendemos. Estamos com vontade, estamos com desejo de ter essa investigação. Ouçam bem claramente: queremos essa investigação”, afirmou.

“No 8 de janeiro tiveram 3 vítimas nesse país: a República, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro. Nós fomos as vítimas. E por isso que naquele dia prendemos mais de mil (…) Se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação, em todos os cantos que ela esteja”, emendou.

Nós somos as vítimas e queremos descobrir a fundo quem esteve por trás dessa barbárie. Nós queremos a leitura do requerimento de CPMI para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos para a investigação! pic.twitter.com/LfsTJYUej9 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 19, 2023

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT) afirmou que “quem tem que temer são os golpistas”. “Quem tem que temer CPMI dos atos antidemocráticos são os golpistas. Queremos apurar tudo e continuar punindo os culpados!”, disse nas redes sociais.

“Se o Congresso quiser instalar a CPI, nós estamos prontos para ajudar. Inclusive para investigar (…) o general Dias que pediu o afastamento até para facilitar a essa investigações, é um exemplo de que ele estava cercado de bolsonaristas que fizeram essa ação na tentativa de criminalizar o governo (…) O vídeo que foi divulgado é o retrato de como os bolsonaristas agiram. Eles agiram dentro e fora do governo. Nós recebemos a informação que ainda hoje tem bolsonaristas dentro do Palácio”, declarou a jornalistas.

Coletiva de imprensa sobre a divulgação do vídeo dos atos terroristas no último dia 8/01. Quem tem que temer CPMI dos atos antidemocráticos são os golpistas. Queremos apurar tudo e continuar punindo os culpados! pic.twitter.com/NwtSulhJpj — José Guimarães (@guimaraes13PT) April 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.