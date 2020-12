Bia Kicis tenta formar uma frente bolsonarista conservadora na Câmara

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) ficou encarregada de juntar uma bancada para a criação de uma frente parlamentar conservadora. A parlamentar afirmou ter mais de 100 deputados e 30 de senadores que devem integrar o grupo.

Para criar oficialmente a frente parlamentar, o mínimo necessário é um terço dos integrantes da Câmara e do Senado, o que dá 171 deputados e de 27 senadores. "A meta é conseguir as assinaturas até o fim do ano", disse ela. O relato foi publicado pelo jornal Gazeta do Povo.

Ministros como Fábio Faria (Comunicações), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) têm apoiado a iniciativa.

