Bolsolão: ministro Rogério Marinho é denunciado no MPF por obra bancada com orçamento secreto

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria destinado R$ 1,4 milhão, do chamado orçamento secreto (Bolsolão), que Jair Bolsonaro usou para comprar deputados na Câmara, para a obra de um mirante turístico vizinha a um terreno de sua propriedade. Ele pretende construir um empreendimento imobiliário no local, segundo o Estado de S.Paulo.

Ele é dono de um terreno no município de Monte das Gameleiras, no interior do Rio Grande do Norte.

O deputado Rogério Correia (PT) informou que irá acionar o Ministério Público Federal (MPF) para apurar o caso. O parlamentar alega que o ministro mentiu em audiência na Comissão do Trabalho da Câmara, quando Correia lhe perguntou se ele destinou alguma emenda para a construção do mirante.

