Bolsonarista Bia Kicis é chamada de escória e vai ao topo do twitter por comportamento racista

247 – O comportamento da deputada bolsonarista Bia Kicis, que fez uma postagem racista pintando os rostos de Luiz Henrique Mandetta e Sergio Moro como negros, para que eles procurassem emprego no Magazine Luiza, a levou ao topo do twitter, com cobranças para que ela seja punida pelo crime de racismo. Confira alguns exemplos:

Bolsonarismo levou ao Congresso a escória. Conseguiu piorar o que já não era bom. Bia Kicis é desde sempre uma figura que representa tudo o que não podemos mais tolerar como sociedade. O que às instituições vão fazer? Notas de repúdio?!#BiaKicisRacista — Mariliz Pereira Jorge 🇧🇷 (@marilizpj) September 28, 2020

#BiaKicisRacista

Tem que perder o mandato imediatamente

Isso era procuradora!!!!

Nao tem o direito de como parlamenta se comportar como uma garotinha da elite racista

Vergonha de ter parlamentares rascistas eleitos

Vergonha dessa corja politica extremista

Elite do atraso pic.twitter.com/qvZi2kmEH0 — Lauro Sergio 13 (@laurosergio01) September 28, 2020

A deputada bolsonarista faz chacota do racismo. É vulgar, criminosa por incitar o racismo.

Não basta eleger mulheres na política. É preciso buscar vozes que estranhem a brutalidade do patriarcado racista. #BiaKicisRacista — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) September 28, 2020

A Câmara tem a OBRIGAÇÃO de cassar o mandato da deputada Bia Kicis por este post que ela publicou hoje. Alô @RodrigoMaia, isso aqui não pode passar batido!#BiaKicisRacista pic.twitter.com/KbvPonlu2p — Tamir (@tamir_rimat) September 28, 2020