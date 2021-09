"E pensar que já tive esse escroto como ídolo", diz Trajano sobre Piquet

"O canalha e cafajeste do Nelson Piquet dirige Rolls-Royce presidencial que levou Bolsonaro e crianças para cerimônia de hasteamento da bandeira. E pensar que já tive esse escroto como ídolo!", postou o jornalista José Trajano no Twitter edit

247 - Jair Bolsonaro iniciou sua participação no desfile do 7 de Setembro, em Brasília, com um desfile no Rolls-Royce presidencial. O veículo foi conduzido pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, defensor do atual governo, até a Praça das Bandeiras, onde o ex-capitão acompanhou a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil. Uma das maiores referências do jornalismo esportivo, José Trajano usou as redes sociais para criticar o ex-piloto.

"O canalha e cafajeste do Nelson Piquet dirige Rolls-Royce presidencial que levou Bolsonaro e crianças para cerimônia de hasteamento da bandeira. E pensar que já tive esse escroto como ídolo!", postou no Twitter.

Mais cedo, durante uma conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que o 7 de Setembro dará um “norte” e que o povo irá dizer “para onde o Brasil deve ir”. “Estarei com o povo, é o dia de vocês, não o dia do presidente, de nenhum político, nenhuma autoridade. Hoje é dia do povo brasileiro, que vai nos dar um norte, vai nos dizer para onde o Brasil deve ir”, afirmou.

Ele também voltou a fazer ameaças à democracia e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Confira a postagem de José Trajano sobre o assunto.

