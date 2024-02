Bolsonarista que ameaçou Zanin em aeroporto faz pedido de retratação e "retira tudo que tenha dito"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Luiz Carlos Basseto, empresário bolsonarista que ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, apresentou um pedido de retratação à 6ª Vara Criminal do Distrito Federal. A ação tem como objetivo retirar todas as declarações ofensivas feitas por Basseto contra Zanin no episódio ocorrido em 11 de janeiro do ano passado.

No documento encaminhado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a defesa de Basseto alega que o empresário "retira tudo que tenha dito, de forma a declarar publicamente e perante este Ilustrado Juízo que o querelante não faz jus às ofensas perpetradas". Além disso, a equipe jurídica busca uma nova audiência de conciliação como parte do processo, informa a CartaCapital.

continua após o anúncio

O incidente ocorreu enquanto Cristiano Zanin representava o presidente Lula (PT) na Justiça. No banheiro do Aeroporto de Brasília, Basseto abordou Zanin de maneira agressiva, proferindo insultos como 'desonesto', 'criminoso', 'bandido' e 'corrupto'. As ofensas foram gravadas e amplamente divulgadas nas redes sociais pelo agressor. Apesar da situação, o ministro Zanin optou por não reagir às agressões verbais. A queixa-crime foi recebida pela Justiça do Distrito Federal em novembro.

Os advogados de Basseto alegam que o contexto político e ideológico do país, marcado pelos eventos de 8 de janeiro e pela troca de governo, deve ser considerado como parte das justificativas para evitar um julgamento por difamação. Argumentam que o episódio ocorreu em meio a "fortes discussões ideológicas e políticas".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: