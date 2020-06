Bolsonarista que atirou fogos no STF é o mesmo que agrediu enfermeiras

247 - Renan Sena, preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) neste domingo (14), acusado de atirar fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) e xingar o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), é mesmo que atacou enfermeiras que faziam um protesto em Brasília por melhores condições de trabalho.

Renan é funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de Damares Alves.

Ele foi detido por policiais à paisana no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Um vídeo gravado pela equipe do Correio Braziliense mostra a ação da polícia. Ele estava com outra integrante do grupo, que tentou impedir a detenção de Renan, batendo no carro da Polícia Civil.

A polícia identificou que Sena é o homem que narra os vídeos dos fogos e ameaçando o governador do DF, Ibaneis Rocha. Ao acender fogos, ele diz: “Isso aqui é para o senhor Ibaneis Rocha, por ter fechado os acampamentos na Esplanada. Isso aqui não são fogos de Copacabana, é a revolta”. Ele ainda chama ainda Ibaneis de “safado e comunista”.

