Bolsonaristas arrancam grades e arremessam objetos contra o Itamaraty (vídeo)

Por Thayná Schuquel e Mariana Costa, Metrópoles - Manifestantes bolsonaristas que invadiram a Esplanada dos Ministérios, na madrugada deste 7 de Setembro, intensificaram a movimentação e passaram a arrancar as grades que protegem o prédio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Palácio do Itamaraty, arremessando objetos contra o local.

Nas imagens, é possível ver os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) furando o bloqueio do prédio do MRE, retirando as grades com chutes e empurrões, e jogando garrafas e outros objetos no órgão público.

Leia a íntegra no Metrópoles.

