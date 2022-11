Bolsonaristas disparam vários tiros em bar reduto da esquerda em Brasília

Apoie o 247

247 - A Casa MimoBar, localizada na 205 Norte, foi alvo de tiros, na madrugada deste domingo (27). Bastante famoso no Plano Piloto, o bar estava fechado no momento em que ocorreu o ataque à fachada. De acordo com os proprietários do estabelecimento, a ação seria uma “tentativa de intimidação e silenciamento”. As informações são do portal Metrópoles.

A sócia administradora do local, Ana Júlia Melo, relatou que a equipe soube do ataque apenas na tarde de domingo. “Chegamos para trabalhar hoje e um morador da quadra nos contou que, por volta das 3h, duas pessoas desceram de um carro e disparam quatro tiros em direção à fachada do Mimo e depois deixaram o local”, detalha.

Os disparos atingiram alguns barris estilizados, que serviam como mesas de apoio para a espera de atendimento em dias de casa cheia. No local, foram encontradas as munições, de calibre .38.

Ainda, de acordo com a sócia, o MimoBar tem sofrido perseguições desde o segundo turno das eleições. “Somos um bar de pessoas LGBTQIA+, pretas e mulheres. No segundo turno, fomos relacionados entre várias outras casas que deveriam ser boicotadas por apoiadores da extrema direita”, detalha.

