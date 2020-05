Bolsonaristas garantem que 300 caminhões e militares da reserva ocuparão Brasília no sábado contra o STF (vídeo)

Dois apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram um vídeo chamando a população para ir a Brasília (DF) com o objetivo de derrubar "os canalhas do STF" edit

247 - Dois apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram um vídeo chamando a população para ir a Brasília (DF) com o objetivo de derrubar "os canalhas do STF". De acordo com os bolsonaristas, há "vários militares da reserva" no grupo que mais de "300 caminhões chegarão até o final de semana".

O protesto vem na esteira da iniciativa de Bolsonaro, que, desde março, quando começou o isolamento social, participa de manifestações de rua, algumas delas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

A postura de Bolsonaro contraria recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que pede o confinamento em massa para diminuir a propagação do coronavírus.

De acordo com o site do governo disponibilizado para atualizações dos casos de coronavírus, o Brasil tem pelo menos 125,2 mil confirmações e 8,5 mil falecimentos por conta do coronavírus.

