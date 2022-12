Bolsonaristas invadem área do Supremo e pedem a soltura do Cacique Serere

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de bolsonaristas furou o bloqueio de proteção do Supremo Tribunal Federal (STF) no final da tarde deste domingo (25) para protestar no entorno da Corte - área em que o acesso está proibido - contra a prisão do pastor indígena José Acácio Serere Xavante há 13 dias.

Cacique Serere, como é conhecido, foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes por participar de manifestações antidemocráticas. Na ocasião da prisão, bolsonaristas promoveram uma noite de terrorismo em Brasília, revoltados com a detenção do Cacique Serere.

O grupo que invadiu a área restrita do Supremo tinha 25 pessoas e, segundo o jornal O Globo, a tropa de choque da Polícia Militar e equipes da Polícia Federal precisaram comparecer ao local. "Depois de cerca de duas horas, os indígenas deixaram a marquise do STF e retornaram para o lado de fora das grades que cercam a Corte. O grupo diz que permanecerá na Praça dos Três Poderes até receberem informações sobre o Cacique Serere. Eles alegam que foram impedidos de visitar o pastor indígena nessa semana".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.