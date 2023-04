Bolsonaristas querem fazer do Parlamento o novo cercadinho, critica Boulos

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) criticou a atuação de deputados apoiadores de Jair Bolsonaro na Câmara. Em entrevista ao Boa Noite 247 desta sexta-feira (14), Boulos classificou como “esculhambação” e “achincalhamento” o comportamento dos bolsonaristas na Casa e citou casos recentes.

“Teve aquele episódio ridículo de Nikolas Ferreira colocando uma peruca; teve as agressões da comissão de Segurança Pública ao ministro Flávio Dino nesta semana. Os bolsonaristas operam no modo lacração, para fazer o vídeo e o corte para a rede social e falar com o público deles. E isso está desqualificando completamente o debate no Parlamento. Eles estão querendo fazer do plenário da Câmara o novo cercadinho do Alvorada. Esta é a meta dos bolsonaristas”, afirmou.

Segundo o deputado Boulos, o comportamento de parlamentares bolsonaristas tem gerado reclamações de parlamentares da direita. O parlamentar informou também que houve uma pressão sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, para a instalação do Conselho de Ética, cujos membros já foram indicados pelos blocos partidários.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.