Bolsonaro a ministro que o livrou de mostrar exame: 'amor à 1ª vista'

Durante a posse do ministro da Justiça, André Mendonça, Jair Bolsonaro disse que "simpatizou" com o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. "Eu confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista", disse Bolsonaro edit

247 - O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, suspendeu nesta sexta-feira, 8, a decisão do Tribunal Federal Regional da 3ª Região (TRF-3) que obrigava Jair Bolsonaro a apresentar exames para detecção de Covid-19.

No dia 29 de abril, durante a cerimônia de posse de André Mendonça como ministro da Justiça no lugar de Sérgio Moro, Bolsonaro descreveu a relação com o ministro Noronha como "amor à primeira vista" e disse que as conversas com o ministro ajudam a formar opinião sobre o Judiciário.

"Prezado Noronha, permita-me fazer assim, presidente do STJ. Eu confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência. Temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência", disse Bolsonaro.

A ação pedindo a divulgação dos exames Bolsonaro foi movida pelo jornal O Estado de S. Paulo.

