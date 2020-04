Bolsonaro admite que cloroquina não está provada cientificamente

247 - Na saída do Palácio do Alvorada nesta manhã de quinta-feira (9), Jair Bolsonaro disse a um grupo de apoiadores que a eficiência da cloroquina no tratamento do novo coronavírus “não está ainda comprovado cientificamente”, mas reiterou sua confiança no uso o fármaco.

"Tem médico que usa [a cloroquina], [que] está usando há quase dois meses no Brasil. A gente sabe que não está ainda comprovado cientificamente", disse ele nesta quinta-feira (9) a apoiadores que o esperava na saída do Palácio da Alvorada.

Em comparação com episódios da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para justificar sua persistência na defesa do uso da cloroquina, Jair Bolsonaro argumentou que "o soldado chegava sem sangue, não tinha outro para quem doar. O pessoal lá bolou água de coco na veia. Deu certo, serviu como soro", afirmou.

"Imagine se fosse esperar comprovação científica, quantos não morreriam? Aqui é a mesma coisa. Igual o [médico Roberto] Kalil falou: 'eu usei e aplico porque daqui a um ou dois anos pode ser que chegue a confirmação científica [da eficácia]. E se eu não tivesse usado, quantas mortes teriam ocorrido nesse tempo?'", acrescentou.

A recomendação de um protocolo do Ministério da Saúde prevê a administração da cloroquina ou hidroxicloroquina somente em casos graves.

