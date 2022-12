Bolsonaro ameaça deixar Marinha, Exército e da Aeronáutica sem comando na posse de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) não fará a transição de governo na área militar. A prioridade do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é a substituição dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Conforme destaca o jornalista Josias de Souza no portal Uol, "caberia a Bolsonaro, ainda no exercício da Presidência, efetivar as trocas". "O capitão insinua que cruzará os braços. Tropa não pode ficar sem comando".

"Bolsonaro ameaça adicionar a uma conjuntura já crivada de anomalias um fator adicional de conturbação. Pelo menos um auxiliar aconselhou Bolsonaro a facilitar a transição na área militar. O presidente ouviu a ponderação em silêncio", disse o colunista.

"Curiosamente, o nome de José Múcio, ex-presidente do Tribunal de Contas da União e ex-ministro de Relações Institucionais de Lula, foi bem recebido entre os militares, inclusive os bolsonaristas", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.