Bolsonaro ameaça romper com o PL e cobra pagamento salarial

247 - Jair Bolsonaro (PL) ameaça romper relação com o seu partido após uma discussão esta semana por telefone com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional da sigla.

O ex-ocupante do Planalto pediu ao dirigente do partido o salário de R$ 39 mil quem tem direito, mas Costa Neto avisou que não tem como pagar. A informação foi publicada nesta sexta-feira (20) pelo jornalista Daniel Cesar, no portal IG. "O Bolsonaro avisou que se não receber até o fim do mês irá pôr a boca no trombone", disse uma fonte ouvida pelo colunista.

O partido ficou sem dinheiro porque, em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

