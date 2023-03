Bolsonaro anuncia data de retorno a Brasília

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou que retornará nesta semana a Brasília (DF) num voo que chegará na capital federal por volta de 7h15 de quinta-feira (30). "No momento, estou sem mandato, mas não sou aposentado. Vamos ver a nossa estratégia pelo país como nós podemos melhor se apresentar pelo Brasil", disse Bolsonaro.

O ex-ocupante do Planalto vem ao País em um contexto no qual autoridades públicas descobriram que ele recebeu joias do governo saudita.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

