"Bolsonaro assumiu desconhecer os principais assuntos de Estado", diz Haddad

247 - Pré-candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT) publicou um texto crítico à gestão Jair Bolsonaro, em sua coluna na Folha de São Paulo, destacando características marcantes e erros claros do capitão reformado.

Fernando Haddad descreve que Jair Bolsonaro chamou a atenção nas pesquisas qualitativas, durante o processo eleitoral de 2018, como político “autêntico”, contrariando a realidade dos fatos.

Quanto à “honestidade”, Haddad se atentou para o vídeo compartilhado por Bolsonaro, convocando o povo para as manifestações do próximo domingo (15), como chefe do executivo, contra o Congresso Nacional e o STF. Após gerar muita revolta, o inquilino do Palácio do Planalto se defendeu mentindo, como sempre, alegando que o material era do ano de 2015, quando, na verdade, há provas concretas de que foi gravado em 2018 ou depois.

Jair Bolsonaro, em outro momento, ofendeu uma jornalista, porque estava revoltado com a divulgação da matéria sobre o vídeo compartilhado contra o Congresso Nacional e o STF, nas redes. Na mesma semana, também sustentou a hipótese de fraude no processo eleitoral de 2018.

Fernando Haddad reforça que “mentiras autênticas são difíceis de desconstruir, pois sua justificação não está nos falsos enunciados em si, que certamente servem de cortina de fumaça, mas nos verdadeiros comandos subjacentes”.

No texto, Jair Bolsonaro nunca conseguiu lidar com opiniões divergentes, e formou sua base governamental a partir da criação de superministérios, gerando “superministros” com poderes concentrados, como Paulo Guedes e Sergio Moro. A conduta em questão representa alguém que “assumiu desconhecer os principais assuntos de Estado” segundo o ex-prefeito de São Paulo pelo PT, que relembra das fugas do inquilino do Palácio do Planalto, frente a imprensa, para evitar contato com jornalistas e qualquer natureza de crítica.

Haddad conclui lamentando: "Dispomos do SUS, um ativo extraordinário no campo da saúde pública. Dispomos de reservas cambiais e petrolíferas, que blindam nossa economia contra ataques especulativos. Contudo, dispomos de um estadista que seja sóbrio e capaz de liderar o país". E aproveitou pra encerrar: “A pergunta que cabe fazer, entretanto, diante desse histórico deplorável e dos recentes acontecimentos críticos, é se estamos preparados para enfrentar uma crise que pode ter proporções consideráveis”.