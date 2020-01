Bolsonaro ataca jornalista e insulta todos os japoneses que vivem no Brasil

Em discurso no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro se referiu à brasileira Thaís Oyama, autora de livro que revela bastidores do Planalto: "a nossa imprensa tem medo da verdade. Deturpam o tempo todo. Mentem descaradamente. Trabalham contra a democracia, como o livro dessa japonesa, que eu não sei o que faz no Brasil". Como milhões de brasileiros, Thaís é descendente de japoneses edit