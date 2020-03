Bolsonaro baixa a bola, parabeniza governadores e pede união contra coronavírus

247 - Jair Bolsonaro mudou nesta segunda-feira, 23, sua estratégia de relacionamento com governadores em meio à pandemia do novo coronavírus.

Depois de vários dias atacando os chefes dos executivos estaduais, Bolsonaro moderou o tom ao conversar com governadores da região Nordeste e anunciou medidas para auxiliar governos locais durante a pandemia (leia mais no Brasil 247).

Bolsonaro chegou a parabenizá-los pela cooperação e entendimento e falou da necessidade de união neste momento. "Todos nós queremos, ao final dessa batalha, sair fortalecidos", declarou Bolsonaro, que também participou de videoconferência com governadores da região Norte.

Leia também matéria da agência Reuters sobre o assunto:

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que governadores ficaram “bastante satisfeitos” com o pacote de medidas de 85 bilhões de reais apresentado pelo governo federal em meio à pandemia de coronavírus.

Mais cedo, Bolsonaro havia dito no Twitter que a maior parte do montante, cerca de 40 bilhões de reais, virá por “operações com facilitação de crédito”, sem detalhar.

Além disso, o pacote também atende a pedidos dos Estados, como suspensão do pagamento de dívidas estaduais, em alívio que deve atingir 12,6 bilhões de reais.

“Os senhores governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas que ora estão em tramitação na Câmara tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos”, disse Bolsonaro em pronunciamento.

Ele se reuniu virtualmente com governadores do Norte e Nordeste nesta segunda-feira, e na terça-feira se terá encontros virtuais com os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.