Bolsonaro bate recorde nos gastos com cartão corporativo

edit

247 - Levantamento do Yahoo! mostrou que Jair Bolsonaro bateu o recorde mensal de gastos mensais com o cartão corporativo. Em fevereiro do ano passado, foram gastos R$ 1,9 milhão em um único mês, segundo dados do Portal da Transparência. Em 2020, Bolsonaro gastou R$ 20,04 milhões.

Segundo reportagem de Ana Paula Ramos, do Yahoo!, “as despesas de 2021 se aproximam com as de 2020”.

“De janeiro a julho do ano passado, a Presidência gastou R$ 10,31 milhões com cartões corporativos. Nesse mesmo período de 2021, os gastos já somam R$ 10,1 milhões”, destacou.

De acordo com Bolsonaro, o motivo do aumento nos gastos corporativos da Presidência foi devido aos aviões enviados à China para repatriação de brasileiros que estavam isolados em Wuhan, em razão do surto da Covid-19.

“A imprensa criticando o cartão corporativo, mas são tão mau caráter que não fala que pagou parte dos três aviões da FAB que foi para China”, criticou.

