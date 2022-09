Bolsonaro briga com Bia Kicis em pleno comício e a impede de fazer discurso

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro discutiu com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, durante o discurso de Michelle Bolsonaro no Sete de Setembro em Brasília, nesta quarta-feira (7). As informações são do portal Metrópoles.

Bolsonaro se irritou quando a deputada pediu para discursar no ato. Bolsonaro reagiu e disse “não” várias vezes. Kicis tentou argumentar, e no fim teve que pedir que Bolsonaro não brigasse mais com ela.

