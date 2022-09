Bolsonaro continua proibido de usar imagens do 7 de Setembro para fazer campanha, decide TSE

Apoie o 247

247 - Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiram nesta terça-feira (13) que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) use imagens do 7 de Setembro em suas propagandas eleitorais. Relator dos processos, o ministro Benedito Gonçalves manteve a sua decisão individual que proibiu o uso das imagens das comemorações daquele dia em materiais de campanha. As informações foram publicadas nesta terça-feira (13) pelo portal G1.

Em decisões individuais assinadas no fim de semana, o ministro determinou que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) retirasse vídeos do canal da TV Brasil no YouTube com trechos dos atos de Bolsonaro, sob pena de multa de R$ 10 mil, mas preservasse o material em arquivo até o fim do processo.

De acordo com o TSE, Bolsonaro e o candidato a vice, Braga Netto, devem parar de mostrar materiais de propaganda eleitoral que tenha imagens de Bolsonaro nos atos de 7 de Setembro em Brasília (DF) e na cidade do Rio de Janeiro (RJ), sob pena de multa de R$ 10 mil.

