Bolsonaro cumpriu um terço dos compromissos de campanha em quatro anos

247 - Após quatro anos de mandato, o governo de Jair Bolsonaro (PL) cumpriu totalmente um terço das promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018. A pesquisa foi publicada nesta quinta-feira (5) pelo portal G1.

Das promessas, 17% foram cumpridas parcialmente e 29 compromissos (50%) não foram cumpridos.

Entre as promessas não cumpridas estão acabar com indicações políticas na escolha de ministros, não aumentar impostos, redução da maioridade penal e tipificar como terrorismo as invasões de propriedade privada.

