Bolsonaro defende Ricardo Salles e ataca Mourão pelas costas

247 – Jair Bolsonaro está fechado com seu ministro Ricardo Salles, visto pela opinião pública global como um dos principais responsáveis pela destruição da Amazônia e do meio ambiente no Brasil. "O Mourão está dizendo que vai à reunião do clima, mas quem irá será o Salles", disse ele, atacando seu vice pelas cotas, segundo revela o colunista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.

Portanto, Salles será o representante brasileiro na COP-26, a 26ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, marcada para novembro de 2021, na Escócia.

O conhecimento liberta. Saiba mais