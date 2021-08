Bolsonaro demonstra medo de ser preso por Alexandre de Moraes

247 - Jair Bolsonaro revelou receio de ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra quem ele apresentou um pedido de impeachment à presidência do Senado há duas semanas.

"Que inquérito é esse aí? É para aguardar o momento para me aplicar uma sanção restritiva para quem sabe quando eu deixar o governo, lá na frente”, afirmou Bolsonaro, em referência ao inquérito aberto para apurar atos antidemocráticos, durante entrevista a uma rádio de Goiás nesta segunda-feira (30).

Sobre os atos de 7 de setembro, voltou a fazer convocação e agora disse que a pauta é a “liberdade de expressão”.

PUBLICIDADE

“Essa [manifestação] agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do STF e uma do TSE se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decidem no tocante a esse ponto, liberdade de expressão”, disse.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE