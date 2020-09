Bolsonaro desconfia de “infiltrados do PT” na equipe econômica

"Esses caras ficam vazando tudo. Esses caras trabalhavam com o PT", teria dito Bolsonaro a um aliado no Planalto recentemente sobre os secretários Waldery Rodrigues Junior e Marcelo Guaranys edit

247 - Jair Bolsonaro suspeita que os secretários Waldery Rodrigues Junior e Marcelo Guaranys, da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), são infiltrados do Partido dos Trabalhadores, para sabotar o governo.

Em uma conversa recente com um aliado no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse: "Esses caras ficam vazando tudo. Esses caras trabalhavam com o PT. O Waldery, o Guaranys… Isso tudo é petista e querem me ferrar". A informação foi publicada por Veja.

Atual secretário-executivo da Economia, Guaranys trabalhou como diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) durante o governo Dilma Rousseff. Rodrigues foi pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e exerceu diversos cargos na área econômica durante os governos anteriores. Os dois são servidores públicos de carreira.