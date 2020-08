Bolsonaro diz estar ‘profundamente irritado’ com Paulo Guedes

Jair Bolsonaro manifestou sua irritação com seu posto Ipiranga. Disse estar profundamente irritado. O principal motivo foram as declarações de Guedes acerca de um possível impeachment de Bolsonaro, caso o ex-capitão amplie os gastos públicos edit

247 - A relação de Bolsonaro com Paulo Guedes mudou drasticamente. O primeiro diz estar irritado com o segundo, enquanto o segundo fala em impeachment atrelado à ampliação de gastos.

A reportagem da CNN Brasil destaca que “a relação entre Bolsonaro e Guedes, assim, termina a semana péssima, de acordo com integrantes do governo. E já começam a aparecer no entorno presidencial as comparações com outros ministros considerados indemissíveis, como Luiz Henrique Mandetta e Sergio Moro. A leitura é de que, apesar das previsões de que o governo acabaria com a saída de ambos, Bolsonaro sobreviveu. E que Paulo Guedes não é o único nome com características de dar ao mercado e ao setor produtivo a confiança de que o país não entrará em nenhuma nova aventura fiscal.”

A matéria ainda acrescenta que “o nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, inclusive, voltou a circular como possível substituto de Guedes. Ele também é um liberal como o atual ministro. Mas não há previsão de qualquer substituição no curto prazo.”

