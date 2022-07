Bolsonaro diz que André Mendonça é seu "freio" no STF, que pode "pedir vista nos processos"

Apoie o 247

ICL

247 - Durante culto na Assembleia de Deus nesta quarta-feira (13), Jair Bolsonaro (PL) deixou mais clara do que nunca o papel para o qual André Mendonça foi indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro, disse ele, é seu "freio" no tribunal, podendo "pedir vista" nos processos que desejar paralisar. "Fiz um compromisso durante a campanha, que ia indicar um terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. E assim o fiz. Indicamos e temos um pastor que também é um ser humano, pode errar, mas tenho certeza: as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicial, acredito, não será aprovado porque esse pastor tem o poder de pedir vista no processo. O freio que colocamos lá dentro".

Em relação ao ministro Kassio Nunes Marques, primeiro indicado do atual governo ao STF, Bolsonaro disse não manter conversas com ele. Apesar disso, o magistrado "sabe o que fazer". "A outra vaga que eu tive coloquei um piauense, uma pessoa profundamente conhecedora do que é o Judiciário, tem nos ajudado muito. Nem falo com ele, ele sabe o que tem que fazer".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do Executivo afirmou que o objetivo é colocar mais "gente que pensa exatamente como nós" no Supremo, em aceno aos religiosos. "A gente vai mudando, botando gente que pensa exatamente como nós, que tem a nossa crença, que acredita em Deus. Jamais indicarei alguém para o Supremo que seja abortista, ou que queira liberar as drogas ou que ache que ideologia de gênero é uma coisa banal".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE