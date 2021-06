Bolsonaro diz ter 'casamento hétero' com Lira e fala em dois Poderes: "o Judiciário, e nós do lado de cá"

"A gente vive para o Brasil. E eu costumo sempre dizer, não são 3 Poderes, não, são 2, Arthur. É o Judiciário e nós para o lado de cá, porque nós formamos 'heteramente' um casal”, disse Bolsonaro em cerimônia de lançamento do Plano Safra 21/22 edit

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o país não conta com Três Poderes, mas sim uma divisão entre o Judiciário de um lado, e o Executivo e o Legislativo de outro.

Em cerimônia de lançamento do Plano Safra 21/22, Bolsonaro manifestou desejo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirme a constitucionalidade de projeto que trata da autonomia do Banco Central votado pelo Congresso Nacional.

"Lira, tu faz um trabalho excepcional, Arthur, quem viveu e quem vive hoje com o Parlamento, bem como o nosso colega Rodrigo Pacheco no Senado Federal", disse Bolsonaro, dirigindo-se ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e também fazendo referência ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

"A gente vive para o Brasil. E eu costumo sempre dizer, não são 3 Poderes, não, são 2, Arthur. É o Judiciário e nós para o lado de cá, porque nós formamos 'heteramente' um casal. E essas decisões que passam por nós todos os 215 milhões de brasileiros são beneficiados."

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.