Bolsonaro e Carla Zambelli batem boca durante jantar do PL

247 - “Jair Bolsonaro discutiu com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante o jantar de confraternização do PL, nesta terça-feira (29), em Brasília. A discussão ocorreu na mesa onde o presidente estava jantando e foi presenciada por parlamentares do partido. Segundo relatos, Bolsonaro estava exaltado com a deputada”, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“À coluna, Zambelli confirmou a discussão, mas não quis informar o motivo. Ela negou, porém, relação com o episódio da arma sacada por ela na véspera do segundo turno da eleição”, acrescenta.

