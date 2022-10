Bolsonaro estende bandeira na fachada do Planalto em ato de campanha e desafia: 'quero ver tirar'

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) mandou estender uma bandeira gigante do Brasil na fachada do Palácio do Planalto ao, no início da noite da sexta-feira (14) e desafiou que alguém determine a retirada do pendão. "Ninguém vai ter a coragem", disse Bolsonaro, sem citar nomes, de acordo com a Folha de S. Paulo.

O bandeirão instalado cobre parte das colunas do edifício desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer . A obra é tombada pelo patrimônio histórico e não pode sofrer intervenções sem autorização dos órgãos competentes, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Hoje pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, pegar uma usada, enorme, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa. Acho que ninguém vai ter a coragem de falar 'retira daí se não vou te dar uma multa de não sei quanto por dia'. É a nossa bandeira do Brasil. A questão da censura vai devagar. Certas coisas você não perde de uma hora para outra. Você perde com o tempo", disse Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo pela internet.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.