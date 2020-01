Bolsonaro evita falar de Onyx, mas pondera: 'ministros devem lealdade'

Cada vez menos ministro, Onyx Lorenzoni foi poupado por Bolsonaro diante de jornalistas. Ao ser questionado sobre o futuro do ocupante da Casa Civil, Bolsonaro se estressou: "Estava aqui agora pouco [no Palácio da Alvorada]. Já que deturpou a conversa, acabou a entrevista" edit

A reportagem do portal Uol destaca que "na manhã de hoje, ao retornar a Brasília das férias nos Estados Unidos, o ministro declarou à imprensa que sua permanência no cargo está nas mãos de Bolsonaro, a quem chamou de "meu líder". "Claro que toda decisão dentro do governo é liderada por ele. Aliás, o meu trabalho junto com todos os ministros é preparar todas as matérias e levar a ele, e ele tem a última palavra sempre."

A matéria ainda sublinha que "Onyx chegou à residência presidencial em um carro sem a placa da Casa Civil, como é de praxe, e ao lado de militares da Marinha e da Aeronáutica. Após a reunião, ele também evitou aparecer ao lado de Bolsonaro em entrevista à imprensa, concedida na portaria do Palácio da Alvorada."