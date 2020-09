Bolsonaro faz exames antes passar por cirurgia

247 - Jair Bolsonaro foi submetido a exames pré-operatórios nessa segunda-feira (21) no serviço médico do Palácio do Planalto, para a retirada do cálculo que tem na bexiga.

A cirurgia está marcada para sexta-feira (25), em São Paulo. Bolsonaro deverá ficar de um a dois dias hospitalizado. Ele fará a sexta cirurgia desde que levou uma facada, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral em 2018.