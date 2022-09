Bolsonaro faz live clandestina, com estética de terrorista da Al Qaeda

Apoie o 247

ICL

247 – Jair Bolsonaro fez uma live na noite deste domingo com a estética de um terrorista da Al Qaeda. Proibido de usar prédios oficiais para fazer campanha política, ele ironizou o TSE ao falar de seu bunker. "Será que o TSE sabe onde estou fazendo essa live? Ah escondido, como se eu fosse um cara das trevas. Será que ele está no Alvorada, descumprindo ordem do TSE? Meu Deus, que preocupação do TSE. A preocupação com a transparência eleitoral vocês não têm. Zero", afirmou.

Durante a live, ele ficou pedindo votos para seus aliados nos estados e mostrando santinhos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.