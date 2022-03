Bolsonaro faz reunião ministerial para definir troca de nomes por causa da eleição

Ministros que disputarão as eleições precisam deixar os cargos em até 16 dias edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) convocou uma reunião ministerial para a manhã desta quinta-feira (17) no Palácio da Alvorada, quando tratará da saída e substituição de ministros que disputarão as eleições deste ano. O prazo para que os ministros deixem seus postos se encerra em 16 dias.

Do corpo ministerial que conta com 23 ministros, pelo menos 10 devem deixar a Esplanada dos Ministérios para concorrer a algum cargo eletivo, informa o Estado de S. Paulo.

Bolsonaro pretende trocar os ministros por seus respectivos secretários-executivos. O Centrão, porém, tentará emplacar alguns nomes no comando das pastas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Junior, deve assumir a Secretaria de Governo no lugar de Flávia Arruda, candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, deve assumir a vaga de Tarcísio de Freitas. O ministro vai se filiar ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, e será candidato ao governo de São Paulo. As outras vagas ainda estão em aberto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE