Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger

247 - Com a derrota neste domingo (30) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) entrou para a história neste domingo (30) como o primeiro presidente que não conseguiu a reeleição no Brasil desde 1997, quando a reeleição passou a ser permitida no Brasil.

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula e Dilma Rousseff conseguiram a reeleição. Michel Temer (MDB) não foi reeleito, mas não chegou a ser candidado ao Planalto.

Quase 100% das urnas foram apuradas e o petista conseguiu 50,8% dos votos contra 41,9% de Bolsonaro.

O atual ocupante do Planalto já havia sido o primeiro chefe do Executivo federal a não conseguir a liderança nas intenções de voto em primeiro turno. O ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

