Bolsonaro ganha leite condensado personalizado de vizinhos em Brasília

247 - Jair Bolsonaro (PL) e a Michelle exibiram contentes uma lata de leite condensado personalizado que ganharam uma cesta de café da manhã de presente de seus novos vizinhos em Brasília, no Condomínio Solar de Brasília.

No entanto, um dos escândalos do seu governo foi justamente a compra de leite condensado pelo governo federal, na lista de aquisição dos alimentos de 2020 pelos órgãos do Executivo federal, em que cada lata tinha o valor unitário de R$ 162.

Os mais de R$ 15 milhões gastos na compra do produto renderam nada menos do que cerca de 2,5 milhões de latas, ou seja, 7.200 latas por dia ao longo do ano passado. De acordo com as especificações da compra, o objetivo foi “cobrir despesa com aquisição de gênero alimentício para o aprovisionamento”.

A lata presente de Bolsonaro veio estampada com seu rosto e foi entregue pela doceria próxima à nova casa de Bolsonaro, na manhã deste domingo (23).

Apoiadores organizaram o evento em homenagem ao ex-presidente e compareceram vestidos com camisetas estampadas com o rosto de Bolsonaro.

"Uma manhã linda de muito carinho!", postou Michelle, em seus stories no Instagram segurando a lata de leite condensado que tinha um rótulo estampado com o rosto de Bolsonaro e os dizeres "Nosso eterno presidente desde 2019".

