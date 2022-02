Bolsonaro ignora convite para participar da posse de Fachin no TSE

O presidente recebeu convite de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes. No entanto, às vésperas da posse, ainda não confirmou presença edit

Metrópoles - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ignorou o convite feito pelos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes para participar da cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (22/2), às 19h. Em sessão solene realizada pela internet, Fachin assume o comando da Corte Eleitoral no lugar de Luís Roberto Barroso.

Bolsonaro foi convidado para o evento em 7 de fevereiro. Os ministros foram ao Palácio do Planalto presencialmente chamar o presidente para a cerimônia. No entanto, faltando um dia para a troca de comando, nem Bolsonaro nem sua assessoria enviaram resposta ao TSE. O chefe do Executivo não disse se participará ou não da posse.

O evento não está previsto na agenda dele, e não há confirmação oficial no TSE.

