Bolsonaro indica que vetará novo Fundo Eleitoral de quase R$ 6 bi: "valor astronômico"

"Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro", afirmou ele à TV Brasil

247 - Jair Bolsonaro indicou, durante fala à TV Brasil nesta segunda-feira (19), que vetará o novo Fundo Eleitoral, aprovado pela Câmara dos Deputados, que reserva R$ 5,7 para campanhas eleitorais de 2022.

Somado ao fundo partidário (R$ 1 bi), o país desembolsaria um total de R$ 6,7 bilhões no próximo ano, o que representa 0,09% do seu PIB.

“O valor é astronômico. Mais de R$ 6 bilhões para fazer campanha eleitoral. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro", disse o chefe do governo federal.

Um grupo de parlamentares chegou a ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com um mandado de segurança para que fosse anulada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Congresso, no qual foi aprovado o novo "fundão".

Ainda nesta segunda-feira, o vice-presidente, Hamilton Mourão, também disse que vetaria o Fundo Eleitoral caso coubesse a ele tal decisão: “acho que está exagerado".

