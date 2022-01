Bolsonaro instala lonas no Palácio da Alvorada e impede cobertura da imprensa

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro instalou, nesta sexta-feira, 28, duas telas de lona em frente aos portões do Palácio da Alvorada, em Brasília, impedindo a visão dos jornalistas que fazem a cobertura diária da rotina do presidente, informa a CNN.

A primeira tela foi instalada entre as grades do Palácio e a janela da sala de uso exclusivo da imprensa que abriga jornalistas, fotógrafos e repórteres cinematográficos, vedando completamente a única janela que permite à imprensa acompanhar a movimentação interna.

A segunda tela foi colocada entre as grades do portão do Palácio e a guarita de segurança da Presidência, no espaço em que os jornalistas acompanhavam as conversas do presidente com seus apoiadores na área interna do Palácio.

Bolsonaro não tem histórico bom com a imprensa. Com muitas agressões a profissionais, ele foi o principal agressor de jornalistas no ano em que o Brasil registrou o maior número de agressões a jornalistas desde 1990.

