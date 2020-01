Bolsonaro já sabia de contratos de Wajngarten com emissoras que recebem dinheiro público

Segundo Bela Megale, do Globo, o próprio chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, contou a Jair Bolsonaro sobre seus negócios com empresas que se beneficiam de dinheiro do governo edit

247 - Jair Bolsonaro já sabia dos contratos do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten, com empresas que recebem dinheiro público, de acordo com informações de Bela Megale, do Globo.

Segundo a colunista, o próprio Fabio Wajngarten comunicou Jair Bolsonaro sobre seus contratos. "O chefe da Secom, Fabio Wajngarten, tem dito a interlocutores que Jair Bolsonaro já sabia que sua empresa, a FW Comunicação e Marketing, mantinha contratos com emissoras que recebiam verbas públicas".

Em reportagem, a Folha de S. Paulo divulgou que Fabio Wajngarten mantém contratos com emissoras e agências de publicidade que recebem dinheiro do governo, o que pode ser interpretado como recebimento de propina, já que Wajngarten é o respnsável por determinar a distribuição de verba pública destinada para publicidade.