Bolsonaro já toma cloroquina após ter sintomas de coronavírus

247 – Após a informação de que está com suspeita de coronavírus, Jair Bolsonaro passou a se medicar com a cloroquina, um remédio que não é considerado eficaz nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pela comunidade médico científica no combate à Covid-19. "Mesmo sem saber o diagnóstico, o presidente já começou a tomar hidroxicloroquina com azitromicina. Não há comprovação científica da eficácia do uso destes medicamentos. O resultado do exame deve ficar pronto nesta terça-feira", aponta reportagem de Gustavo Maia e Naira Trindade, publicada no jornal O Globo.

"Eu vim do hospital agora, que eu fiz uma chapa de pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer um exame de Covid agora a pouco, mas tá tudo bem", disse ainda Bolsonaro a um grupo de apoiadores na noite de ontem.

O uso da cloroquina e o histórico de Bolsonaro na propagação de notícias falsas criaram desconfianças, nas redes sociais, em relação a seu estado de saúde. Confira:

>Bolsonaro se interna

>manda a assessoria dizer que é covid

>diz que começou tratamento com cloroquina

>volta de uma gripe que nunca existiu

>posta nas redes que cloroquina cura

>resolve o problema dos 500 mil comprimidos produzidos pelo exército

>Brasil bate 100 mil mortos — Luiz Guilherme Prado (@luizguiprado) July 7, 2020

Vim do futuro e posso afirmar:

A “contaminação” do Bolsonaro é para legitimar as falas de q é uma gripizinha que cloroquina resolve. Repassem — Laura Sabino (@mylaura_m) July 7, 2020

