Bolsonaro não governa. Presidente de fato é Braga Neto, diz Nassif

247 - Na prática, não estamos mais em um governo civil. O general Braga Neto, alçado ironicamente so posto de Ministro-Chefe da Casa Civil por uma costura complexa no alto escalão da caserna, é quem dá as ordens, podendo inclusive contrariar Bolsonaro, agora oficialmente um "pato manco", segundo o jornalista Luis Nassif.

A reportagem do jornal GGN destaca que "segundo o site DefesaNet, porta-voz oficioso do meio militar, não foi uma simples indicação de Bolsonaro, mas resultado de reuniões complexas, um acordo “por cima”, envolvendo ministros e comandantes militares e o próprio Bolsonaro. Segundo o site, ”sua “missão” busca reduzir a exposição do presidente, deixando-o “democraticamente” (Apud Paulo Guedes) se comportar como se não pertencesse ao seu próprio governo. O general passa a enfeixar as ações do Executivo na crise. Pode, inclusive, contrariar as declarações de Bolsonaro”.

Amatéria ainda acrescenta que "não apenas isso.“Ocorre após uma semana em que proliferavam ataques e notícias falsas, incluindo de setoristas que cobrem as Forças Armadas, em Brasília, com notícias delirantes sobre crítica dos militares ao governo.A imprensa ansiosa por uma crise institucional, junto às oligarquias estaduais, mais a oligarquia do Congresso, não é apoiada pelos empresários e especialmente pelo sistema financeiro.Este brincou no início da crise especulando contra o Real e na Bolsa, porém agora percebe que o risco de um possível crash bancário, pela TOTAL insolvência dos clientes, não pode ser descartado”."

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso